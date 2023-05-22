В Великобритании заявили о провале западного подхода к России

Колумнист Guardian Эллиотт: новые санкции G7 говорят о провале западного подхода к России

Новые ограничительные меры стран Группы семи (G7) против России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Москвой. Об этом рассказал журналист британской газеты The Guradian Ларри Эллиотт.

По словам автора, Запад по-прежнему сильно поддерживает Украину, о чем говорит ужесточение санкций против России, объявленное на саммите G7 в Хиросиме. «Но это также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объяснил он особенности западного подхода.

Журналист напомнил, что ни заморозка активов, ни санкции против бизнесменов, ни поиск альтернативных источников энергии, ни лишение России доступа к важным компонентам не привели к смене взглядов в Кремле. Он добавил, что негативное влияние от ограничений испытывает не только Россия, но и сам Запад.

МИД России заявил, что страны «Большой семерки» насмехаются над историей, пытаясь выставить себя поборниками справедливости в международных делах.