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02:28, 22 мая 2023Мир

В Великобритании заявили о провале западного подхода к России

Колумнист Guardian Эллиотт: новые санкции G7 говорят о провале западного подхода к России

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Новые ограничительные меры стран Группы семи (G7) против России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Москвой. Об этом рассказал журналист британской газеты The Guradian Ларри Эллиотт.

По словам автора, Запад по-прежнему сильно поддерживает Украину, о чем говорит ужесточение санкций против России, объявленное на саммите G7 в Хиросиме. «Но это также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объяснил он особенности западного подхода.

Журналист напомнил, что ни заморозка активов, ни санкции против бизнесменов, ни поиск альтернативных источников энергии, ни лишение России доступа к важным компонентам не привели к смене взглядов в Кремле. Он добавил, что негативное влияние от ограничений испытывает не только Россия, но и сам Запад.

МИД России заявил, что страны «Большой семерки» насмехаются над историей, пытаясь выставить себя поборниками справедливости в международных делах.

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Марина Совина
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