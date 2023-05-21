МИД России назвал деятельность G7 насмешками над историей и здравым смыслом

МИД России назвал деятельность «Большой семерки» насмешками над историей и здравым смыслом

МИД России считает, что страны «Большой семерки» (G7) насмехаются над историей, пытаясь выставить себя поборниками справедливости в международных делах. Соответствующее заявление в воскресенье, 21 мая, пресс-служба ведомства опубликовала в Telegram-канале.

По мнению дипведомства, еврогранды полностью утратили автономию, а власти стран Европы «окончательно оторвались от интересов собственного населения». Страны, входящие в состав G7, запятнали свою репутацию «незаконными военными интервенциями против суверенных государств и подготовкой госпереворотов», считает российский МИД.

«Особого упоминания в контексте прошедшего саммита заслуживает циничный и кощунственный выбор Хиросимы как места его проведения. Токио и Вашингтон упорно отказываются признавать свою ответственность — как за развязывание агрессивной войны на Дальнем Востоке...» — говорится в сообщении дипломатов.

Ранее также МИД России назвал «Большую семерку» (G7) главным фактором обострения глобальных проблем.