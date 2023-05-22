Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:28, 22 мая 2023Из жизни

Программист решил подработать и лишился четырех миллионов рублей

Gadgets Now: в Индии мужчина стал жертвой мошенников и лишился 4,2 миллиона рупий

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Программист, работающий в IT-компании в индийском городе Гургаон, штат Харьяна, стал жертвой мошенников и лишился сбережений. Об этом сообщает Gadgets Now.

24 марта мужчина получил сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомого номера. В сообщении утверждалось, что он может заработать, ставя лайки роликам на YouTube. Желающий подработать программист заинтересовался предложением и сразу решил ответить на него. «Когда я согласился с ними работать, женщина по имени Дивья добавила меня в группу в мессенджере Telegram. Она попросила меня вложить свои деньги, гарантируя более высокую прибыль», — рассказывает он. Мужчина доверился незнакомым людям и перевел им в общей сложности 4,2 миллиона рупий (четыре миллиона рублей) со своего банковского счета и счета жены.

Материалы по теме:
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022

Спустя некоторое время Дивья, а также другие участники чата в мессенджере подтвердили транзакцию и вскоре сообщили мужчине, что он заработал более 6,9 миллиона рупий (6,6 миллиона рублей). Однако снять деньги программисту не удалось. «Затем они попросили меня перевести еще 11 тысяч рупий (10,5 тысячи рублей). Это показалось мне подозрительным, и я обратился в полицию», — говорит он. Позже мужчина снова попытался снять деньги, но мошенники отказали ему в доступе к средствам. В отношении аферистов было заведено дело по соответствующим разделам уголовного кодекса Индии и закону о киберпреступности.

Ранее сообщалось, что житель Австралии Андреас Фленч стал жертвой мошенника и лишился крупной суммы денег за несколько минут. Мошенник притворился дочерью мужчины и отправил на его телефон сообщение с незнакомого номера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов
50-летняя модель показала фигуру в прозрачном платье
Стало известно о попытках бойцов ВСУ спрятаться под ваннами в Артемовске
Программист решил подработать и лишился четырех миллионов рублей
Врач Малиновская дала советы по улучшению состояния в период сезонной аллергии
Соревнующиеся за шезлонги туристы в Испании возмутили пользователей сети
В России в 50 раз выросло число IT-преступлений
Путин поручил правительству следить за ипотечным рынком
Путин поручил кабмину установить допиндикаторы цены на нефть в течение месяца
В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.