Программист решил подработать и лишился четырех миллионов рублей

Gadgets Now: в Индии мужчина стал жертвой мошенников и лишился 4,2 миллиона рупий

Программист, работающий в IT-компании в индийском городе Гургаон, штат Харьяна, стал жертвой мошенников и лишился сбережений. Об этом сообщает Gadgets Now.

24 марта мужчина получил сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомого номера. В сообщении утверждалось, что он может заработать, ставя лайки роликам на YouTube. Желающий подработать программист заинтересовался предложением и сразу решил ответить на него. «Когда я согласился с ними работать, женщина по имени Дивья добавила меня в группу в мессенджере Telegram. Она попросила меня вложить свои деньги, гарантируя более высокую прибыль», — рассказывает он. Мужчина доверился незнакомым людям и перевел им в общей сложности 4,2 миллиона рупий (четыре миллиона рублей) со своего банковского счета и счета жены.

Спустя некоторое время Дивья, а также другие участники чата в мессенджере подтвердили транзакцию и вскоре сообщили мужчине, что он заработал более 6,9 миллиона рупий (6,6 миллиона рублей). Однако снять деньги программисту не удалось. «Затем они попросили меня перевести еще 11 тысяч рупий (10,5 тысячи рублей). Это показалось мне подозрительным, и я обратился в полицию», — говорит он. Позже мужчина снова попытался снять деньги, но мошенники отказали ему в доступе к средствам. В отношении аферистов было заведено дело по соответствующим разделам уголовного кодекса Индии и закону о киберпреступности.

Ранее сообщалось, что житель Австралии Андреас Фленч стал жертвой мошенника и лишился крупной суммы денег за несколько минут. Мошенник притворился дочерью мужчины и отправил на его телефон сообщение с незнакомого номера.