Пассажир отомстил попутчикам за жену и восхитил пользователей сети

Пользователь Reddit рассказал о своей мести попутчикам за откидывание спинки кресла

Пассажир самолета отомстил попутчикам за жену, которая не смогла спокойно посмотреть фильм во время полета. Об этом он рассказал на форуме Reddit и восхитил пользователей сети.

По словам автора публикации, пара незнакомцев сидела перед ним и его супругой в самолете авиакомпании Qatar Airlines. Девушка постоянно откидывала свое сиденье и сразу же поднимала его снова, из-за чего сидевшей за ней жене пассажира приходилось поправлять расположение экрана. «В какой-то момент я заметил, что девушка перед ней улыбается и общается с мужем, указывая на мою жену. Как будто она делает это намеренно», — написал он.

Автор решил отомстить попутчикам и сразу же после посадки рейса поднялся с места и стал доставать вещи с верхних полок. При этом он перегородил путь смеявшимся над его женой пассажирам. «Я довольно крупный парень, а этот чувак на одну голову меньше меня. Я стоял там и вел себя безразлично, мешая им пройти мимо меня и забрать ручную кладь», — отметил мужчина.

В результате попутчики покинули самолет последними и, по словам автора публикации, очень разозлились. В комментариях пользователи оказались в восторге от выходки пассажира, заметив, что нужно было также высказать им свое мнение открыто. «Не вини себя, у них просто нет уважения к людям», «Классно, когда мужчины заступаются за своих женщин!», «Ты настоящий герой», — заключили юзеры.

Ранее отец и сын избили пассажира самолета за то, что он откинул спинку кресла в полете. Пострадавший получил серьезные травмы: тяжелые порезы и синяки на лице и шее, в том числе большую опухоль на щеке. Дебоширы получили условный срок.