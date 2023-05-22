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10:07, 22 мая 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о способе борьбы со слизнями и муравьями на участке

Дачники могут бороться с тлей, слизнями и муравьями на участке с помощью соды

Фото: Xalien / Shutterstock / Fotodom

Для борьбы со слизнями, тлей и муравьями на участке дачники могут использовать раствор из соды. Об этом способе россиянам рассказали в материале издания «А теперь внимание».

Дачникам рекомендовали приготовить раствор — столовую ложку соды растворить в двух литрах чистой воды и перемешать, а потом обработать растения, уязвимые перед тлей.

Чтобы бороться со слизнями и муравьями, необходимо посыпать содой растения или наиболее проблемные участки огорода. Однако дачников предупредили, что не стоит использовать слишком много вещества, так как оно может повредить грунт.

Ранее в Тверском региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что с началом дачного сезона россиян, которые приезжают на свои загородные участки, подстерегает опасность. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

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Нина Ташевская
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