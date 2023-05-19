Дачников предупредили о риске подхватить опасный вирус от грызунов

Дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой от грызунов

С началом дачного сезона россиян, которые приезжают на свои загородные участки, подстерегает опасность. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). Это широко распространенное зоонозное вирусное инфекционное заболевание, предупредили в Тверском региональном Управлении Роспотребнадзора.

«Как правило, симптомы ГЛПС часто путают с ангиной или обычной простудой. Чуть позже к ним присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, болезненность в глазах, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется в виде полос», — говорится в сообщении.

Инфекция, вызванная вирусом лихорадки, может привести к интенсивному поражению мочевыделительной системы человека. Часто она провоцирует нарушения работы почек и может вызвать в том числе пиелонефрит и почечную недостаточность.

Чтобы нивелировать риск заражения и не подхватить вирус, необходимо соблюдать несколько правил: с началом сезона обязательно проветрить помещение, провести влажную уборку, посуду обдать кипятком, а продукты питания хранить в плотно закрытых емкостях, куда не смогут пробраться грызуны.

По словам экспертов, бороться с грызунами на даче можно с помощью сильных запахов. «Ромашка, пижма, мята, донник белый, полынь, кинза имеют неприятный для вредителей запах. Эти растения можно посадить там, где замечены следы грызунов. Также для мышей токсична бузина. Грызуны могут отравиться синильной кислотой из ее корней, поэтому вредители стараются держаться подальше от этого растения», — рассказывала специалист направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Макина.