Названы способы защитить дачу от грызунов

Специалистка «ВсеИнструменты.ру» Анна Макина: бороться с грызунами можно сильными запахами

Бороться с грызунами на даче можно с помощью сильных запахов, рассказала специалист направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Макина. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы защитить дачу от вредителей.

Макина предупредила, что от мышей на дачном участке страдает не только урожай, деревья и сам дом, но и здоровье людей и домашних питомцев. Поэтому лучше начать бороться с вредителями как можно раньше, пока они не размножились до колонии.

Практически все грызуны роют под землей сложные системы ходов, чем наносят серьезный вред корням растений. Мышь-полевка часто вредит картофелю и луковицам цветов. Землеройки и кроты также прокладывают подземные ходы в поисках насекомых, которыми питаются, и наносят вред корням цветов и деревьев Анна Макина специалист направления «Дом»

Крысы часто вредят зерновым культурам и корнеплодам, продолжила специалистка. Кроме того, они переносят опасные для людей и домашних животных инфекции и паразитов. Борьба с ними осложняется тем, что у этого вида грызунов со временем вырабатывается иммунитет к применяемым ядам и средствам-отпугивателям.

Еще один частый вредитель — домашняя мышь. Она часто портит мебель и проводку, переносит паразитов и распространяет инфекции. Проверенный метод борьбы с мышами — держать кошку. Мыши боятся даже запаха и шерсти кошек. Даже если она не будет охотиться на грызунов, есть вероятность, что вредители все равно будут сторониться ее, отметила собеседница «Ленты.ру».

Ромашка, пижма, мята, донник белый, полынь, кинза имеют неприятный для вредителей запах. Эти растения можно посадить там, где замечены следы грызунов. Также для мышей токсична бузина. Грызуны могут отравиться синильной кислотой из ее корней, поэтому вредители стараются держаться подальше от этого растения Анна Макина специалист направления «Дом»

Еще один щадящий способ прогнать грызунов, по словам Макиной, — использовать источник сильного запаха. Мыши не любят запах нашатырного спирта, дегтя, хлорки, эфирных масел, а также нафталина, специй (особенно перец чили, кориандр и гвоздику) и кофе.

Нужно найти дыры и трещины в стенах и полу и заделать их. Замазывать следует даже самые маленькие отверстия, мыши могут их разгрызть. После этого определить, где чаще всего появляются грызуны. На это укажет шуршание и наличие помета. В такие места нужно положить мешочки или пропитанные салфетки с сильным запахом, рассказала специалист.

Вместо химических средств также можно использовать приборы-отпугиватели. Они воспроизводят ультразвук на частоте, которую слышат только вредители. Звук раздражает грызунов, и они убегают с участка. Качественные модели не будут вредить ни вам, ни домашним животным Анна Макина специалист направления «Дом»

Макина пояснила, что существует несколько видов химических средств борьбы с грызунами. Родентициды могут быть опасными для других животных и даже для людей, поэтому следует использовать их с крайней осторожностью и по инструкции на упаковке.

Репелленты отпугивают грызунов от определенных областей. Могут быть в виде спреев, гранул или кристаллов, которые наносят на землю или на поверхности растений. Репелленты обычно содержат натуральные ингредиенты, такие как масло мяты, чеснок и перец, но могут также содержать синтетические вещества, объяснила специалистка.

Если у вас есть дети или домашние питомцы, лучше не бороться с грызунами с помощью ядов в гранулах, масляно-сырных брикетов, зерновых отрав. Перед использованием средства читайте предупреждения на упаковке. Обычно там указано, опасен ли препарат для домашних животных и людей и указано противоядие Анна Макина специалист направления «Дом»

Если бороться с грызунами с помощью сильнодействующих ядов, нужно обязательно держать дома противоядие, чтобы при необходимости оказать первую помощь. Однако, если у домочадцев или домашних животных начали проявляться симптомы отравления, следует как можно скорее обратиться к врачу или ветеринару.

«Достаточно безопасным решением станут парафиновые брикеты. Грызуны могут учуять зерно внутри, а у домашних животных такое "лакомство" не вызовет интереса. Также можно использовать репелленты. Они не причинят вреда здоровью питомцев», — заключила Макина.

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