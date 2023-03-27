Раскрыт секрет правильной и быстрой генеральной уборки в доме

Специалист Виктория Мустафина посоветовала начинать генеральную уборку с составления плана

Есть правильный и быстрый способ справиться с генеральной уборкой в доме, утверждает специалист направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Виктория Мустафина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как упростить наведение порядка и не наделать ошибок.

Главный секрет — подготовка

Мустафина посоветовала начинать с составления плана. Такая шпаргалка поможет сразу обозначить фронт работ и сократить время на их выполнение. При этом не стоит вносить в этот список каждую мелочь. Например, не нужно описывать каждый запылившийся предмет в квартире. Необходимо указывать только общие пункты и то, о чем легко забыть.

Старайтесь мыслить блоками. Например, поделите основные работы по комнатам. Составьте список, что вам предстоит сделать на кухне, в спальне, ванной или на балконе. Заранее подготовьте моющие и чистящие средства, пополните необходимый инвентарь, чтобы не тратить время в процессе Виктория Мустафина специалист направления «Дом»

По словам специалиста, разбросанную одежду следует сложить в общую кучу для последующей сортировки, сломанные вещи отложить для ремонта или выноса на помойку, шторы отправить в стирку, а коврики на время спрятать.

«В тайм-менеджменте есть отличный метод, который называется "Съешь лягушку", — рассказала собеседница «Ленты.ру». — Он предполагает начало любой работы с самых сложных или нелюбимых задач. После их выполнения остальные дела покажутся легкими».

Ошибки при генеральной уборке

Одной из главных ошибок при генеральной уборке Мустафина считает переключение с одного мелкого дела на другое. По ее мнению, если не придерживаться плана, то уборка может затянуться. Также велика вероятность пропустить важные места — например, плафоны, дверные ручки, дверцу стиральной машины или верхние поверхности шкафов.

Еще одна ошибка — использование одной тряпки. По словам Мустафиной, так можно испортить некоторые поверхности, если до этого протереть что-то с химическим средством.

Начинать процесс с влажной уборки — не самый лучший вариант, утверждает специалист. Например, при разборе шкафов поднимается пыль. В итоге придется мыть все по второму кругу.

Избавиться от лишнего

Важная часто уборки — избавление от ненужных вещей. Это сложная задача: что-то ценно как память, другие вещи просто жалко выбросить, ремонт третьих откладывается на потом. Мустафина назвала несколько способов, которые помогут ее упростить.

Разложите вещи по категориям: «100 процентов оставить», «подумать» и «избавиться». Когда все будет готово, внимательно присмотритесь к стопкам, которые не попали под категорию «избавиться». Вспомните, когда последний раз вы использовали эти вещи. Если это было достаточно давно, то лучше еще раз подумать, действительно ли они вам нужны Виктория Мустафина специалист направления «Дом»

По словам Мустафиной, стоит фотографировать вещи, с которыми жалко расстаться. Возможно, со временем станет ясно, что о них вспоминается только при взгляде на снимки. «Продайте или отдайте вещи, если вам трудно их выкидывать, — советует специалист. — В первом случае вас порадует благодарность, а во втором — польза, которую вы смогли принести».

Как сохранить результат

Когда генеральная уборка позади, хочется, чтобы чистота сохранялась как можно дольше. Для этого пригодится несколько полезных уловок, утверждает Мустафина. Например, можно использовать систему организации. Если вещи лежат как попало, к ним долго не хочется возвращаться. Однако если для их хранения выделено определенное место, стеллаж или контейнеры, то легче привыкнуть складывать все на свои места.

Используйте водоотталкивающие спреи для стекол и зеркал. Так они дольше будут оставаться без разводов и брызг. А под обувь советую купить поддон, так будет проще привыкнуть сразу ставить обувь в специальное место и не разносить грязь по прихожей Виктория Мустафина специалист направления «Дом»

«Выделите время на уборку пыли. Протирайте поверхности влажной тряпкой хотя бы раз в неделю. Это займет немного времени, зато поддерживать чистоту получится долго», — посоветовала напоследок специалист.

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