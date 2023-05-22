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05:06, 22 мая 2023Бывший СССР

На Украине предупредили Зеленского об угрозе от Запада

Украинский режиссер Лопатенок: Запад кинет Зеленского для заморозки конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что лидеры стран Запада способны отстранить президента страны Владимира Зеленского из-за угрозы глобальной войны. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

«Сейчас траектория украинского режима ведет только к третьей мировой войне, но я уверен, что этого не хочет ни западная цивилизация, ни российская. Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — предупредил он.

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Лопатенок добавил, что «большое страшное» по-прежнему откладывается, а Киев «сильно проигрывает». По его мнению, передача Киеву истребителей, ракет большой дальности и другой техники «не остановят режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия».

11 мая Зеленский сообщал, что контрнаступление Украины откладывается из-за потребности Киева в большем количестве времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они рискуют потерять много военных.

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Марина Совина
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