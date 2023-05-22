Суды в четырех новых регионах России сформируют к осени 2023 года

Верховный суд России заявил, что суды в новых регионах страны будут сформированы к осени

Суды в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области — сформируют к осени 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Об этом Лебедев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус и пленум Верховного суда объявит о начале работы судов в новых субъектах Российской Федерации», — сказал он.

29 ноября Лебедев говорил о работе над интеграцией судебных систем ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское правовое пространство.

Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.