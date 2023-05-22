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09:01, 22 мая 2023Наука и техника

Раскрыта роль витамина К в борьбе против диабета

Cell Reports: витамин К предотвращает нарушение выработки инсулина

Фото: SPACEDEZERT / Unsplash

Канадские ученые из Университета Монреаля раскрыли новую роль витамина К как потенциального средства против диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Витамин К участвует в ферментативной реакции гамма-карбоксилирования, обеспечивая процесс свертывания крови. Предыдущие научные работы продемонстрировали возможную связь между снижением потребления витамина К и повышением риска развития диабета, однако биологические механизмы оставались неизвестными.

Ученые определили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в метаболическом пути витамина К, присутствуют в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы, которые производят инсулин, необходимый для контроля уровня сахара в крови.

Впервые открытый за последние 15 лет новый витамин-зависимый белок ERGP играет важную роль в поддержании физиологически нормального уровня кальция в бета-клетках, предотвращая нарушение секреции инсулина. В свою очередь, витамин К посредством гамма-карбоксилирования обеспечивает функционирование ERGP.

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Александр Еникеев
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