Сообщение о посягательстве Китая на Владивосток оказалось фейком

Сообщение о том, что Китай посягает на российский Владивосток, оказалось фейком

В сети появились сообщения о том, что Пекин якобы посягает на территориальную целостность России. В действительности данные оказались фейком и распространились ввиду ложной интерпретации исходных сведений.

Соответствующее утверждение в четверг, 18 мая, появилось в подписи к новостному выпуску круглосуточного украинского «24 канала» на YouTube. В нем сказано, что Китай объявил Владивосток внутренним портом, тем самым якобы де-факто обозначив этот город частью страны. «Очевидно, [глава КНР] Си Цзиньпин уже прямо нацелился на территории России», — говорится в сообщении. Авторы публикации также допустили переход города в состав другого государства.

В ходе обсуждения инфоповода пара телеведущих сослалась на материал заблокированной на территории России газеты The Moscow Times с заголовком «Китай объявил Владивосток внутренним портом». Его авторы в свою очередь процитировали материал проекта VPost, созданного журналистами закрытого ресурса VTimes (внесено в список СМИ-иноагентов).

В действительности первоисточником данной информации является китайский портал Caixin, специализирующийся на журналистских расследованиях. В публикации от 13 мая сообщается о том, что Главное таможенное управления Китая утвердило Владивосток в качестве транзитного порта для внутренней торговли. Авторы материала объясняют, что благодаря такому решению с июня текущего года серьезно сократятся сроки перевозки грузов. Дело в том, что в восточных провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, близких к границе с Россией, нет морских портов, и долгое время морские грузы, направлявшиеся оттуда на юг страны, доставляли через другие порты, расстояние до которых достигало тысячи километров.

Выдержки из указанной статьи в своем Telegram-канале также привело представительство МИД России во Владивостоке. «Новая вводная позволяет в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 километров) и далее морем в южные регионы КНР», — пояснили в ведомстве.

Утверждения о том, что Китай якобы покушается на территориальную целостность России, получили распространение лишь в украинских СМИ и Telegram-каналах. Российские новостные агентства и издания в своих публикациях ссылались на официальную информацию от дипведомства, в их числе оказались «Коммерсантъ», ТАСС и Primpress.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»