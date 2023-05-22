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10:30, 22 мая 2023Бывший СССР

Комбинированный удар ВС России уничтожил базы с украинской техникой

РВ: комбинированный удар ВС России уничтожил базы с техникой ВСУ в Днепропетровске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В результате мощного комбинированного удара российских войск в районе Днепропетровска были уничтожены базы с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что соответствующий вывод был сделан по опубликованным фото. На одном из них рядом с пораженным ударом зданием стоят сожженые типовые пикапы, которые активно используются украинскими военными.

О комбинированном ударе Вооруженных сил России по объекту ВСУ в Днепропетровске стало известно 22 мая. Уточнялось, что российские войска произвели атаку с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-22, баллистических ракет и беспилотников «Герань».

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Алевтина Запольская
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