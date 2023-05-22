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18:24, 22 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ пошагово выйти из депрессии

Нейропсихолог Наталья Жукова призвала сдать анализы на гормоны при развитии депрессии

Фото:  Unsplash

Нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова призвала россиян, подозревающих у себя депрессию, сдать анализы на уровень гормонов. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способ пошагово выйти из этого тяжелого состояния.

«Если бы существовала универсальная методика "как избавиться от депрессии навсегда за три шага", в мире не было столько людей, которым требуется длительная помощь, вплоть до медицинского стационарного наблюдения», — отметила Жукова. Однако, по ее словам, существуют способы справиться с небольшим депрессивным эпизодом, с сезонной депрессией. Также эти методы являются профилактикой депрессивных спадов, добавила она.

Для депрессии характерны упадок сил, недостаток и нежелание живого общения, негативные эмоции, нарушения сна, питания, режима в целом

Психолог дала совет для начала пройти обследование у врача и проверить гормональный фон, потому что иногда депрессия влечет за собой проблемы со здоровьем. А проблемы со здоровьем, в свою очередь, ухудшают психологическое состояние.

Также она предложила присмотреться к фототерапии (то есть терапии светом), которая полезна не только при депрессии, но и для всех жителей регионов, где зимой мало солнечного света. Баланс света оказывает положительное влияние на организм и психику. Существуют даже специальные лампы, имитирующие солнечный свет, чтобы пользоваться ими дома.

Часто организму может не хватать каких-либо элементов и витаминов (например, после зимы). Сбалансированное питание полезно не только для пищеварения, но и для ментального здоровья. Поэтому не стоит пренебрегать помощью специалиста в подборе рациона

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог
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По мнению Жуковой, прогулки на свежем воздухе и физическая активность также способствуют ментальному здоровью. Такая активность помогает не только отвлечься и «проветрить голову», но и обеспечивает поступление кислорода в организм.

Не стоит забывать о себе, откладывая жизнь на потом. При депрессии бывает, что даже любимые увлечения не приносят былой радости. Расширение списка интересов, фильмы и музыка улучшают настроение

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог

«Если беспокоят депрессивные спады, здоровье ухудшилось, а сил нет даже на самые простые и базовые дела, или кажется, что все вокруг окрашено в черные краски, необходимо обратиться за помощью к специалисту», — подытожила Жукова. Она подчеркнула, что с трудностями вовсе необязательно справляться в одиночку: специалист окажет необходимую помощь, поможет понять состояние и скорее достичь улучшений.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева назвала причины постоянной усталости. Она предупредила, что провоцировать упадок сил могут анемия и диабет.

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Вера Владзиевская
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