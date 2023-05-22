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18:04, 22 мая 2023Экономика

Китаю оказалась не нужна российская пшеница

Bloomberg: пшеница стала единственным товаром, который Китай почти не закупает у России

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Несмотря на рост импорта различных товаров, Китай почти не закупает у России пшеницу. С начала 2023 года закупки зерна республикой выросли, но российские поставки обеспечивают лишь 0,5 процента от ее нужд, cообщает Bloomberg.

По сравнению с 2022 годом общий объем импорта пшеницы в Китай вырос более чем на 60 процентов. За четыре месяца 2023-го он составил шесть миллионов тонн. Российского зерна из этого объема только 30 тысяч тонн. Большую часть поставок Китаю обеспечили Австралия (59,7 процента) и Канада (18,3 процента).

Пшеница оказалась единственным товаром, который Китай почти не закупает у России из-за строгих фитосанитарных правил и сложностей с логистикой. Поставлять зерно по суше сложно из-за низкой плотности населения на севере КНР. При транспортировке по морю логистику затрудняет большое расстояние между основными экспортными портами, объяснил директор компании «Петрохлеб-Кубань» Дмитрий Волобуев, слова которого приводит Союз экспортеров зерна.

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«Несмотря на высокий потенциал, поставки российского зерна в Китай до сих пор находятся на зачаточном уровне. В этом сезоне мы поставили немногим более 600 тысяч тонн в режиме приграничной торговли», — заявил РБК председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

О проблемах с экспортом российского зерна в Китай говорят с 2020 года: пшеница поступает в соседнюю республику только из Сибири и Дальнего Востока из-за опасений Китая по поводу распространения спорыньи. Также поставки осложняют высокие требования китайских мукомольных заводов, которые принимают лишь небольшое количество российской пшеницы. По этим причинам Россия не смогла нарастить поставки, когда КНР начала скупать продовольствие.

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Вячеслав Агапов
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