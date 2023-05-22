Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 22 мая 2023Наука и техника

Microsoft за четыре месяца не смогла исправить ошибку в Windows 11

TechRadar: Microsoft не смогла устранить проблему в меню «Пуск» в Windows 11

Фото: Unsplash

Инженеры корпорации Microsoft не смогли за четыре месяца исправить серьезную поломку в Windows. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты IT-портала обратили внимание на сообщение Microsoft, которое представители компании опубликовали на посвященном Windows 11 сайте. В материале говорилось, что программисты обратили внимание на проблему с меню «Пуск» — в некоторых случаях оно могло быть неактивным. В качестве временного решения проблемы компания предложила удалить сторонние приложения, которые используют API-интерфейсы Microsoft.

По мнению авторов TechRadar, Microsoft фактически заявила, что «Windows 11 поломана настолько, что ее невозможно починить». Журналисты медиа отметили, что пользователи обратили внимание на проблему еще в январе, но специалисты фирмы не смогли устранить неполадку.

«Это довольно плохо, тем более что Microsoft не перечисляет приложения, вызывающие проблему, а только говорит, что они интегрируются с фирменными приложениями. И это совсем не сужает круг поисков», — подчеркнули авторы. В заключение специалисты выразили пожелание, что программисты IT-гиганта все же исправят неполадку.

Ранее пользователи ОС Windows 11 пожаловались на проблемы в работе VPN после выхода очередного обновления. По словам владельце ПК, неполадки возникли после выхода апдейта KB5025305 в апреле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области на здание администрации было сброшено взрывное устройство
В ДНР назвали истинную цель боев за Артемовск
Москвичи вспомнили снесенный в центре города павильон метро
Захарова оценила сравнение Зеленского о Хиросиме и Артемовске
Футболист «Спартака» прокомментировал свой неприличный жест в матче против ЦСКА
Microsoft за четыре месяца не смогла исправить ошибку в Windows 11
Рогов сообщил об ударах ВКС России по складам ВСУ
Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7
Киев опубликовал фейковую информацию о ведении ВСУ боевых операций в Артемовске
В Турции заявили об отсутствии данных о попытках России повлиять на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.