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02:25, 22 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую.

Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Орловка. В общей сложности по Ясиноватой было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров. Данных о пострадавших и разрушенных объектов не приводится.

Ранее стало известно, что Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали кадры с якобы проведением украинскими военными боевой операции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Отмечается, что Киев пытается вбрасывать фейковую информацию, продолжая отрицать потерю города, используя с этой целью архивные видеоролики.

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Марина Совина
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