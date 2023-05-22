В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую.

Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Орловка. В общей сложности по Ясиноватой было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров. Данных о пострадавших и разрушенных объектов не приводится.

Ранее стало известно, что Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали кадры с якобы проведением украинскими военными боевой операции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Отмечается, что Киев пытается вбрасывать фейковую информацию, продолжая отрицать потерю города, используя с этой целью архивные видеоролики.