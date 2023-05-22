Россияне начали экономить на одежде и мобильных телефонах

Webbankir: россияне стали в два раза реже брать займы в МФО на крупные покупки

За год россияне стали в два раза реже брать займы в микрофинансовых организациях (МФО) для совершения крупных покупок и начали экономить на одежде и мобильных телефонах. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По итогам первых четырех месяцев 2023 года доля займов на крупные приобретения упала до 5,5 процента, тогда как год назад она составляла 11,2 процента. Самое заметное снижение отмечено в категории «одежда» — с 1,2 до 0,2 процента от всего количества микрозаймов. Более чем втрое сократилась доля кредитов на покупку мебели и мобильных телефонов — с 3,9 и 2,6 процента до 1,2 и 0,8 процента соответственно.

При этом на фоне общего снижения доли займов на крупные покупки на прежнем уровне остался спрос на кредиты для приобретения бытовой техники — 2,5 процента от общего числа. Одновременно почти вдвое возросла доля займов на учебу — с 2,2 до 4 процентов. В остальном распределение целей займов изменилось незначительно по сравнению с прошлым годом. Чаще всего люди брали кредиты на личные или потребительские расходы (28,2 процента), ремонт недвижимости (17,5 процента) и на неотложные нужды, когда клиент в заявке отдельно обращает внимание на то, что деньги ему понадобились срочно (15,6 процента).

По результатам исследования специалисты Webbankir сделали вывод, что российские покупатели перешли в режим экономии. Обычно приобретение одежды, телефонов и мебели воспринимается как необязательные покупки, без которых можно обойтись. При этом отложить приобретение полезной в быту техники потребители оказались не готовы. Эксперты отметили и позитивную тенденцию в стремлении россиян чаще инвестировать в свое образование.

Онлайн-платформа проанализировала более 100 тысяч займов, оформленных за январь-апрель текущего года и за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2023 года Центробанк ужесточил правила выдачи микрозаймов онлайн — если раньше для получения денег зачастую было достаточно копии паспорта и номера телефона, теперь МФО придется тщательнее проверять личность и кредитную историю заемщиков. Новые требования направлены на борьбу с мошенничеством при выдаче онлайн-кредитов.