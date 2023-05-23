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01:59, 23 мая 2023Россия

Посольство России прокомментировало совет эксперта из Швеции для Украины

Посольство РФ посоветовало шведскому эксперту и Украине не повторять битву при Нарве

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

Посольство РФ в Стокгольме прокомментировало совет шведского эксперта Украине использовать против России тактику короля Швеции Карла XII в битве при Нарве. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Тогда шведский король с 10-тысячным войском атаковал русскую армию, якобы насчитывающую 90 тысяч солдат. В посольстве отметили, что автор статьи, экономист Нильс Бильдт пропустил последующие события. В частности, в 1704 году российская армия взяла Нарву, а в 1709 году войска Карла XII потерпели поражение в сокрушительной битве под Полтавой, что стало началом упадка Швеции в качестве империи, говорится в сообщении.

«Наш совет: впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, необходимо подбирать более удачные исторические примеры», — посоветовали в посольстве РФ. Кроме того, в диппредставительстве напомнили, что армия фашистской Германии также была разгромлена.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. В администрации американского лидера отметили, что Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».

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Марина Совина
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