Доктор Мясников перечислил способы справиться со вспышкой агрессии

Врач Мясников посоветовал выпить стакан воды, чтобы справиться со вспышкой агрессии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как контролировать свою вспыльчивость. Способы справиться со вспышкой агрессии доктор перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников посоветовал тем, кто столкнулся с приступом агрессии, выпить стакан холодной воды и посидеть некоторое время неподвижно. Также, по словам врача, при вспышке ярости можно умыть лицо холодной водой.

Еще одним эффективным способом справиться с агрессией специалист назвал улыбку. «Вот вам совет. Если уже через секунду готовы вцепиться в горло [оппоненту], улыбнитесь, только искренне», — сказал Мясников и уточнил, что этот способ однажды помог ему разрядить обстановку.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о витаминах для сердца. Он назвал их прием бессмысленной тратой денег. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалист рекомендовал употреблять натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания.

Перед этим Мясников назвал неочевидные причины головной боли. По словам доктора, боль в голове может быть вызвана, например, слишком высокой подушкой или неправильно подобранными очками.