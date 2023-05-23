Аллея из сотни деревьев появилась в деревне путешественника Конюхова под Тулой

В деревне путешественника Конюхова под Тулой высадили аллею из 100 плодовых деревьев

Аллея из сотни плодовых деревьев появилась в деревне российского путешественника Федора Конюхова под Тулой. Об этом сообщает KP.RU.

Деревья высадили в Заокском районе Тульской области участники и призеры Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которая присуждается за интересные идеи, направленные на сохранение окружающей среды и популяризацию экологической культуры.

«Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия "Экология — дело каждого" стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки», — отметил Конюхов.

По его словам, участники акции также выпустили в деревне бельчат и установили кормушки для них.

Ранее сообщалось, что в Шувакишском лесном парке Екатеринбурга высадили аллею из 85 лиственниц в честь советского и российского детского писателя Владислава Крапивина. Каждое дерево посажено в честь конкретных персонажей рассказов, повестей и романов Крапивина.