Аллея из сотни деревьев появилась в деревне путешественника Конюхова под Тулой
Аллея из сотни плодовых деревьев появилась в деревне российского путешественника Федора Конюхова под Тулой. Об этом сообщает KP.RU.
Деревья высадили в Заокском районе Тульской области участники и призеры Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которая присуждается за интересные идеи, направленные на сохранение окружающей среды и популяризацию экологической культуры.
«Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия "Экология — дело каждого" стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки», — отметил Конюхов.
По его словам, участники акции также выпустили в деревне бельчат и установили кормушки для них.
Ранее сообщалось, что в Шувакишском лесном парке Екатеринбурга высадили аллею из 85 лиственниц в честь советского и российского детского писателя Владислава Крапивина. Каждое дерево посажено в честь конкретных персонажей рассказов, повестей и романов Крапивина.