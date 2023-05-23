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12:36, 23 мая 2023Бывший СССР

В Армении анонсировали митинги из-за заявлений Пашиняна о Карабахе

Армянская оппозиция анонсировала акции протеста из-за заявлений Пашиняна о Карабахе

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Армянская оппозиция анонсировала митинги из-за заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, передает ТАСС.

«Вчера Пашинян анонсировал сдачу Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру»), а также сроки», — заявил депутат. Он добавил, что ожидает подписания 25 мая в Москве трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана о переходе Карабаха под власть Баку.

«Чтобы не допустить этого, у нас есть пять-шесть месяцев. И да, мы планируем акции протеста, акции неповиновения», — заключил Сагателян.

Ранее Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. «При этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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