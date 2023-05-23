Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:16, 23 мая 2023Культура

Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов

Актер Баринов заявил, что артисты хотят снять с себя статусы иноагентов, чтобы вернуться

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, почему некоторые артисты хотят снять с себя статусы иностранных агентов. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

По словам актера, звездам тяжело жить и развивать карьеру за границей, а потому они хотят вернуться в Россию. При этом не совсем понимают, как это можно сделать.

«Без родной земли человек — ничто. Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки специальная военная операция (СВО) и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить», — поразмышлял Баринов.

Артист также напомнил об эмиграции писателя Ивана Бунина и композитора Сергея Рахманинова. Баринов подчеркнул, что последний не написал за границей ни одного выдающегося произведения.

Вся его гениальная музыка была создана в России, где осталась его душа. Поэтому он хоть и был не согласен с советской идеологией, посылал деньги Советскому Союзу, когда шла Великая Отечественная. И Рахманинов, как и Бунин, был до конца жизни несчастен вдали от России

Валерий Бариновнародный артист России

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Названо условие переноса столицы России в Сибирь. Что для этого должно произойти?
Россиянам предложили получить деньги из воздуха
Белгородская область под обстрелом после проникновения украинских диверсантов. Что известно об атаке на российские села?
Российского тренера школы олимпийского резерва заподозрили в изнасиловании детей
Россияне стали чаще банкротиться
Менеджер бара обнаружил в ящике стола притаившегося питона
Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом из-за поставок оружия Украине
«Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд
На Украине создадут корпус морской пехоты
Медведев назвал ответственных за атаку на Белгородскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.