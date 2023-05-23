Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов

Актер Баринов заявил, что артисты хотят снять с себя статусы иноагентов, чтобы вернуться

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, почему некоторые артисты хотят снять с себя статусы иностранных агентов. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

По словам актера, звездам тяжело жить и развивать карьеру за границей, а потому они хотят вернуться в Россию. При этом не совсем понимают, как это можно сделать.

«Без родной земли человек — ничто. Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки специальная военная операция (СВО) и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить», — поразмышлял Баринов.

Артист также напомнил об эмиграции писателя Ивана Бунина и композитора Сергея Рахманинова. Баринов подчеркнул, что последний не написал за границей ни одного выдающегося произведения.

Вся его гениальная музыка была создана в России, где осталась его душа. Поэтому он хоть и был не согласен с советской идеологией, посылал деньги Советскому Союзу, когда шла Великая Отечественная. И Рахманинов, как и Бунин, был до конца жизни несчастен вдали от России Валерий Баринов народный артист России

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).