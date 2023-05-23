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13:46, 23 мая 2023Силовые структуры

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди группы диверсантов в Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Валентина, мать актера и поэта Кирилла Канахина, узнала его на видео — мужчина, предположительно, был среди диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина добавила, что сын не выходил с ней на связь с марта.

Уточняется, что на появившейся в сети записи предполагаемый бывший актер, одетый в камуфляж, обсуждает последствия проникновения членов ДРГ в Белгородскую область с неизвестным собеседником с бородой.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. В результате пострадали пять человек. После этого на территории региона был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее появилась информация, что Кирилл Канахин оказался одним из участников диверсии, совершенной 2 марта в приграничном районе Брянской области. Известно, что он служил в труппе Академического Малого театра России и был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2». Он также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

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Елизавета Новикова
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