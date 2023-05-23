Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 23 мая 2023Мир

Боррель перепутал Белгород с Белградом

Боррель не стал комментировать атаку диверсантов ВСУ и перепутал Белгород с Белградом

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом в ответ на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать атаку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

«А что происходит в Белграде? Я об этом ничего не знаю», — сказал он журналистам. После уточнения он не стал комментировать атаку, заявив, что «не имеет информации о происходящем сейчас в Белгороде».

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
В ООН отреагировали на события в Белгородской области
Белгородский губернатор опроверг информацию о падении вертолета
Боррель перепутал Белгород с Белградом
Две европейские страны объединились для замены «Дружбы»
Океанолог обнаружил брикет кокаина в лагуне во время работы
Протестующие попытались взять штурмом собрание акционеров нефтяного гиганта
Четыре беспилотника за день безуспешно попытались атаковать Белгородскую область
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от травы с одежды
Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.