Боррель не стал комментировать атаку диверсантов ВСУ и перепутал Белгород с Белградом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом в ответ на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать атаку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

«А что происходит в Белграде? Я об этом ничего не знаю», — сказал он журналистам. После уточнения он не стал комментировать атаку, заявив, что «не имеет информации о происходящем сейчас в Белгороде».

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.