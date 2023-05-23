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04:51, 23 мая 2023Мир

Стало известно о перепалке Бербок и Сийярто из-за Украины

Politico: между Бербок и Сийярто произошел конфликт из-за блокировки помощи Украине
СюжетСанкции против России:
Анналена Бербок и Петер Сийярто

Анналена Бербок и Петер Сийярто. Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто произошел конфликт из-за блокировки помощи Украине, пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — сообщил журналист. Кроме того, Бербок и Сийярто также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в украинском конфликте, добавил он.

По данным Баригацци, немецкий министр упрекнула Сийярто за нежелание одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза (ЕС) Украине. Затем Бербок обвинила банк ОТР в нарушении международного права, процитировав «неуточненные сообщения», которые венгерская сторона опровергла.

Ранее Будапешт отверг ряд положений нового пакета санкций ЕС против России. Уточняется, что Венгрия не поддержала новые ограничения в отношении европейских компаний в сфере торговли товарами из России, а также не одобрила введение санкций против китайских компаний.

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Марина Совина
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