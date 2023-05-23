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02:46, 23 мая 2023Из жизни

Стало известно о помолвке третьего богатейшего человека в мире

CNN: Джефф Безос и Лорен Санчес решили обручиться

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его партнерша, журналистка Лорен Санчес решили обручиться. Об этом стало известно CNN.

По словам близкого к паре источника, на данный момент нет информации о том, когда состоится свадьба. Собеседник телеканала не смог рассказать дополнительных деталей помолвки. Впервые Безос и Санчес обнародовали свои отношения в 2019 году. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.

До этого предприниматель состоял в браке с Маккензи Скотт 25 лет. Однако в 2019 пара развелась.

По данным Forbes, Безос занимает третье место в списке самых богатых людей в мире.

Ранее на носу суперъяхты бизнесмена Джеффа Безоса заметили скульптуру в виде его возлюбленной. Выяснилось, что на носу судна под названием Koru стоимостью 500 миллионов долларов дизайнеры расположили скульптуру в виде бюста возлюбленной миллиардера.

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Марина Совина
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