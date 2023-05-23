Штраф до 200 тысяч могут ввести в России за укусы собак

«Ведомости»: в России предложили ввести штрафы до 200 тысяч рублей за укусы собак

Государственная Дума 23 мая рассмотрит поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части наказания за укусы собак. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, речь идет о статье 8.52 КоАП, в которой предлагается закрепить ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению данную статью дополнили нормой, предусматривающей штрафы для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения. В случае принятия поправок, штраф для физических лиц составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается штрафовать за выдворение домашних животных на улицу, за жестокое обращение при отсутствии признаков уголовного нарушения и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с домашними животными.

Ранее в Углегорском районе на Сахалине на мальчика напала собака. На спине школьника осталось несколько укусов и большая рана. Следователи начали проверку.