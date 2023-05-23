«Яндекс Такси» впервые раскрыл статистику по уровню безопасности в сервисе

Компания «Яндекс Такси» опубликовала статистику и политику в сфере безопасности в поездках

Компания «Яндекс Такси» опубликовала политику в области безопасности. В ней собраны и систематизированы данные об инцидентах, а также представлены ключевые инструменты, которые помогают минимизировать риски для водителей и пользователей в каждой поездке.

По данным предоставленной политики, 99,990009 процента поездок в сервисе проходят без происшествий.

Опубликован показатель транспортного риска сервиса — это количество погибших в ДТП на заказах на каждые десять тысяч автомобилей. В 2020 и 2021 годах показатель транспортного риска в сервисе был вдвое ниже аналогичного показателя по всему российскому транспорту. В 2022 году транспортный риск сервиса снизился еще на 16 процентов в годовом выражении.

Меры обеспечения безопасности действуют до заказа, при оформлении, на протяжении поездки и после ее завершения — подробнее об этом команда сервиса рассказывает в новой серии сериала «Антология технологий "Яндекс Такси"». В 2022 году сервис также внедрил новые технологии для усиления мер безопасности в пути.

Этот специальный алгоритм в момент заказа оценивает безопасность маршрута, основываясь на данных о начальной и конечной точках, протяженности поездки, интенсивности движения и на истории сообщений пользователей об авариях. Это помогает алгоритму подбирать наиболее опытного водителя из находящихся рядом.

Другой новый алгоритм фиксирует аномалии в поездке — например, резкую остановку без видимых причин или отклонение от маршрута. Сигнал об этом получают сотрудники поддержки сервиса, которые сразу связываются с участниками поездки, чтобы выяснить детали и проверить, что все они в безопасности.

Все данные собраны и систематизированы собственной командой аналитики безопасности. Компания «Деловые решения и технологии» провела независимый аудит в соответствии с международными стандартами и подтвердила все представленные в политике расчеты и показатели.