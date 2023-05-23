Сексолог предупредила о вреде длительного воздержания по примеру Ольги Бузовой

Сексолог Александра Миллер: длительный отказ от секса делает женщину раздражительной

Сексолог Александра Миллер призвала женщин не отказываться от интимной близости по примеру российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой и предупредила о вреде длительного воздержания. Ее слова приводит издание Life.

Миллер объяснила, что секс играет важную роль в жизни женщин, так как благодаря ему происходит выработка большого количества гормонов радости и удовольствия — эндорфина, окситоцина, пролактина и вазопрессина. Они, в свою очередь, положительно влияют на настроение и самочувствие: оказывают обезболивающее действие, повышают иммунитет и даже снижают риск инсульта и сахарного диабета.

В свою очередь, как отметила сексолог, длительный отказ от интимной близости делает женщину раздражительной и может привести к ряду психологических проблем.

Нехватка секса приводит к раздражительности, перееданию либо тяге к сладкому и мучному, нарушению сна. А из психологических факторов — к снижению настроения и самооценки Александра Миллер сексолог

Миллер обратила внимание россиянок на то, что мастурбация может стать временной альтернативой регулярной половой жизни с партнером. Самоудовлетворение позволит снять накопившееся сексуальное напряжение и избежать перепадов настроения, но все же полностью заменить секс не сможет, подытожила специалистка.

Ранее Ольга Бузова призналась, что не занималась сексом два года. По словам артистки, последний раз это было в 2021 году, а с тех пор она одинока.