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07:28, 23 мая 2023Мир

В Китае высказались о развитии ШОС вместе с Россией

Координатор Китая: укрепление связей Москвы и Пекина играет важную роль в развитии ШОС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Активизация сотрудничества и укрепление связей между Пекином и Москвой играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал китайский национальный координатор ШОС посол Чжан Хайчжоу, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что РФ и КНР — основатели организации. Хайчжоу уточнил, что Пекин вместе с Москвой активно продвигают развитие организации. «Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… Это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее», — высказался китайский политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что два государства естественно дополняют друг друга. По словам российского лидера, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность. Он добавил, что сейчас стороны ведут разговор об использовании национальных валют.

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Марина Совина
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