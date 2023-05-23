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19:46, 23 мая 2023Из жизни

Океанолог обнаружил брикет кокаина в лагуне во время работы

Океанолог из Флориды принял брикет кокаина в воде за мусор

Кадр: Local10.com

Океанолог заметил в воде нечто похоже на мусор во время работы в лагуне Ки-Ларго, Флорида, США, и вытащил предмет на борт лодки. Как сообщает Local10, мужчина принял за мусор брикет с кокаином.

Ученый вызвал полицию. Прибывшие на место офицеры округа Монро и сотрудники пограничной службы изъяли у мужчины пакет кокаина весом в 1,4 килограмма. Сейчас правоохранители выясняют, связан ли брикет с грузами кокаина, которые находили в море недалеко от побережья города Исламорада в начале мая 2023 года.

Тогда из воды достали почти 19 килограммов наркотиков. Нынешняя находка и партии из Исламорады похожи отличительной маркировкой «2024» на упаковках. Общая стоимость найденных с этой маркировкой наркотиков оценивается в 700 тысяч долларов (чуть больше 56 миллионов рублей).

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Местная полиция призывает жителей и туристов, дайверов и рыбаков извещать компетентные органы в случае странных находок на воде или на пляжах.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция обнаружила в море у побережья Сицилии две тонны кокаина. Общая стоимость партии оценивается примерно в 440 миллионов долларов (35,8 миллиарда рублей).

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Алиса Дмитриева
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