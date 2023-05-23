Дочь Ларисы Долиной призналась в боязни матери в детстве

Дочь Ларисы Долиной призналась, что боялась свою мать в детстве

Единственная дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелина рассказала о взаимоотношениях с матерью. Об этом она сообщила в разговоре с изданием «Дни.ру».

40-летняя родственница исполнительницы поведала, что в подростковом возрасте жила с бабушкой в Одессе и сильно боялась певицу, однако сейчас проживает и работает вместе с Долиной, «наверстывая» упущенное.

«Мама в мой день рождения очередной раз рассказала мне историю, как тяжело далось ей мое появление на свет, мы поплакали с утра. Подарила она мне красивую персонализированную сумку с моим именем и логотипом нашей Музыкальной академии», — рассказала Ангелина Долина, добавив, что сейчас ее с матерью связывают «экологичные отношения».

Дочь певицы отметила, что, начав жить с артисткой, поняла, насколько она серьезный и большой человек, из-за чего родственнице стало необходимо соответствовать имени Ларисы Долиной и вести себя культурно. Ангелина добавила, что сцена для нее — «противоестественная среда», поэтому она никогда не мечтала пойти по стопам звездной матери.

При этом 11-летняя внучка Долиной Саша активно развивает музыкальную карьеру, участвуя в телепроекте «Две звезды».

Ранее певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о модельерах Вячеславе Зайцеве и Валентине Юдашкине.