Долина поделилась воспоминаниями об умерших модельерах Юдашкине и Зайцеве

Долина заявила, что Юдашкин создал для нее самые роскошные костюмы за всю ее жизнь

Российская эстрадная певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями об умерших модельерах Вячеславе Зайцеве и Валентине Юдашкине. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Пятого канала».

Исполнительница рассказала, что в 2005 году Юдашкин одел ее для юбилейного концерта в Кремле. По словам Долиной, тогда она примерила на себя самые роскошные костюмы за всю жизнь. «Он был чудесным человеком, светлым, улыбчивым всегда. Ему всегда все нравилось, он ни на кого никогда не злился. У него душа была какая-то детская», — призналась артистка.

Помимо этого, певица почтила память Зайцева, назвав его великим человеком в мире моды. «Первый советский модельер, которого знали во всем мире», — подчеркнула Долина, назвав двух модельеров гениальными людьми, которых невозможно было не знать, так как они совершили революцию.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет от рака почки.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля после того, как был госпитализирован с кровотечением в желудке.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в подмосковном Щелкове началась церемония прощания с модельером Зайцевым.

До этого стало известно, что эстрадная певица Алла Пугачева из-за смертей модельеров, которые являлись ее близкими друзьями, вернулась в Россию из Израиля, где проживала с сентября прошлого года.