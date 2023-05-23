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04:00, 23 мая 2023Ценности

57-летняя актриса показала тело в бикини и порадовала фанатов

57-летняя актриса Элизабет Херли поделилась откровенным снимком в белом бикини

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в бикини и порадовала фанатов. Соответсвующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 57-летняя знаменитость поделилась откровенным снимком, на котором она позирует перед камерой в раздельном купальнике белого цвета и пляжном халате нараспашку, оформленном цветочным принтом. При этом Херли дополнила свой образ солнцезащитными очками модного бренда Elton John Eyewear и распущенными волосами.

Поклонники восхитились фигурой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 143 тысяч лайков. «На этом фото никто не заметит твои очки», «Она вампир? Нестареющая красота», «Самая идеальная женщина», «Где-то нашла колодец молодости», «Вечная красота. Тебе можно только позавидовать», — высказывались они.

В апреле популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов. 44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого прошла по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и кинула купальник с балкона в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой в бикини мимо камеры.

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Мария Винар
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