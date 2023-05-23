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19:35, 23 мая 2023Спорт

Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA

Боец Александр Емельяненко заявил, что брат Иван готов к дебюту в MMA против Мальдонадо

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил готовность своего младшего брата Ивана к дебюту в единоборствах. Его слова приводит «Чемпионат».

Емельяненко заявил, что его брат прошел хороший сбор в Екатеринбурге и должен быть готов к поединку с бразильцем Фабио Мальдонадо. «Он мог давно дебютировать, но что-то не складывалось. То армия, то бытовые вопросы. Мы друг с другом не советуемся, никогда не даем решений», — рассказал спортсмен.

Ранее 23 мая Иван Емельяненко высказался о конфликтах с братьями Федором и Александром.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. 26 мая он дебютирует в MMA в поединке против бразильца Фабио Мальдонадо. На счету 43-летнего Мальдонадо 29 побед, 6 поражений и ничья. В 2016 году бразилец проиграл Федору Емельяненко решением судей.

Анастасия Борисова
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