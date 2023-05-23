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16:30, 23 мая 2023Наука и техника

В России оценили сроки обучения украинских летчиков на F-16

Герой России Липовой: обучение украинских курсантов на F-16 займет минимум полгода

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Обучение украинских летчиков на американских истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon может занять до полугода. Сроки обучения оценил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

По его словам, летчиков с опытом полетов на самолетах советской разработки можно за месяц обучить по программе «взлет-посадка» и допустить к полетам, а для отработки полетов в зоне боевых действий, элементов воздушного боя и применения вооружения понадобится еще минимум два месяца.

«Если брать курсантов, обучать с нуля, то минимум полгода учебы», — сказал Липовой.

Он добавил, что пилотирование не вызывает особых сложностей у опытных летчиков. По словам генерал-майора, вопрос «в эксплуатации систем F-16: от навигационных до вооружения».

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Ранее в мае военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что у Вооруженных сил России хорошо развита система противовоздушной обороны и она сможет ответить на применение Киевом истребителей F-16.

В апреле директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предположил, что истребители F-16 могут пригодиться для авиационной поддержки наступления Вооруженных сил Украины.

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Даниил Иринин
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