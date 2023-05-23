Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:55, 23 мая 2023Экономика

Назван новый конкурент России на газовом рынке Европы

В Египте заявили о серьезной заинтересованности ЕС в замене российского газа египетским
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Поставки природного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) может заменить Египет, заявил генеральный директор египетского Управления по регулированию газового рынка Карем Махмуд. Его слова передает ТАСС.

«Европа рассматривает Египет как очень крупный рынок и стремится, чтобы он [Египет] стал одним из важнейших экспортеров газа в ЕС, особенно после завершения нынешнего конфликта между Украиной и Россией», — отметил он, добавляя, что европейские государства серьезно заинтересованы в альтернативном поставщике уже сейчас.

Глава ведомства объяснил, что страна может стать одним из главных конкурентов России на газовом рынке Европы благодаря достаточно развитой инфраструктуре газовой отрасли. По его словам, она «не имеет себе равных» на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе. В настоящее время Египет совершенствует систему и, в частности, проводит новые исследования по развитию производственных мощностей отрасли при помощи выделенных Европой грантов.

Египет начал помогать европейским странам с поставками газа еще в прошлом году. В июне 2022 года Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который обеспечит поступление «существенных» объемов газа в Европу. Также в апреле крупная итальянская энергетическая компания Еni договорилась с Египтом об увеличении добычи газа и увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны блока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Медведев потребовал от США компенсировать ущерб за Артемовск и Мариуполь
ООН сообщила о продолжении переговоров по зерновой сделке
Россиянка получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты
Актриса Галина Польских отреагировала на новость о своей госпитализации
Суд продлил на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу
Выросло число пострадавших из-за атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
В Киеве назвали число поддерживающих вступление Украины в НАТО стран
Большинству российских банков предсказали исчезновение в течение десяти лет
Россиянам предложили отправиться в пляжную страну Европы по суперцене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.