Назван новый конкурент России на газовом рынке Европы

В Египте заявили о серьезной заинтересованности ЕС в замене российского газа египетским

Поставки природного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) может заменить Египет, заявил генеральный директор египетского Управления по регулированию газового рынка Карем Махмуд. Его слова передает ТАСС.

«Европа рассматривает Египет как очень крупный рынок и стремится, чтобы он [Египет] стал одним из важнейших экспортеров газа в ЕС, особенно после завершения нынешнего конфликта между Украиной и Россией», — отметил он, добавляя, что европейские государства серьезно заинтересованы в альтернативном поставщике уже сейчас.

Глава ведомства объяснил, что страна может стать одним из главных конкурентов России на газовом рынке Европы благодаря достаточно развитой инфраструктуре газовой отрасли. По его словам, она «не имеет себе равных» на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе. В настоящее время Египет совершенствует систему и, в частности, проводит новые исследования по развитию производственных мощностей отрасли при помощи выделенных Европой грантов.

Египет начал помогать европейским странам с поставками газа еще в прошлом году. В июне 2022 года Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который обеспечит поступление «существенных» объемов газа в Европу. Также в апреле крупная итальянская энергетическая компания Еni договорилась с Египтом об увеличении добычи газа и увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны блока.