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12:43, 23 мая 2023Россия

В Кремле прокомментировали идею сделать Донецк и Луганск городами-героями

Песков заявил, что в Кремле не слышали об идее сделать Донецк и Луганск городами-героями

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Кремле не слышали о предложении лидера ЛДПР Леонида Слуцкого присвоить Донецку и Луганску звания городов-героев. Такое заявление 23 мая сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Я, к сожалению, не знаю, не слышал», — сообщил Песков журналистам, добавив, что в Кремле еще не ознакомились с идеей.

Ранее Слуцкий предложил вернуть звание «город-герой» и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм местных жителей.

Звание «город-герой» — высшая степень отличия, которой были удостоены города СССР, прославившиеся героической обороной в период Великой Отечественной войны. Этот статус был присвоен Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Одессе, Севастополю, Новороссийску, Керчи, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также Брестской крепости, которая получила звание «крепость-герой».

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Варвара Родикова
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