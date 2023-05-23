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04:27, 23 мая 2023Мир

В Конгрессе заявили о намерении ежедневно обсуждать с Байденом госдолг

Спикер Конгресса Маккарти заявил о планах ежедневно обсуждать с Байденом госдолг США
Кевин Маккарти и Джо Байден

Кевин Маккарти и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил о своем намерении каждый день обсуждать повышение потолка госдолга с президентом страны Джо Байденом. Его слова приводят «Известия».

«Думаю, мы с президентом будем говорить каждый день <...> до тех пор, пока мы не решим это», — отметил Маккарти. Он также рассказал, что во время выступления на саммите «Большой семерки» (G7) Байден подчеркнул необходимость передачи новых объемов вооружений Киеву. Помимо этого, по словам политика, американский лидер также обсудил политику Пекина.

Ранее Маккарти заявил, что руководство США и Конгресс не обсуждают снижение расходов на оборону в ключе госдолга. «Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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