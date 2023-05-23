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10:52, 23 мая 2023Экономика

В России подешевели смартфоны и гаджеты Apple

«Известия»: цены на iPhone в России снизились на 5-10% из-за сильной конкуренции на рынке

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Цены на гаджеты Apple в крупных российских торговых сетях снизились, со ссылкой на ретейлеров сообщает газета «Известия». В зависимости от модели стоимость устройств стала ниже от пяти до десяти процентов.

За неделю ценники на смартфоны в сети магазинов re:Store уменьшились до пяти тысяч рублей в зависимости от модели и объема памяти. Последние модели iPhone 14 256 Гб с eSIM и 14 Pro 128 Гб с двумя физическими SIM-картами подешевели на пять процентов, до 95,99 тысячи и 109,99 тысячи рублей соответственно. Помимо айфонов, процесс затронул MacBook, iPad и Apple Watch: в компании объясняют это сезонным снижением цен в преддверии выхода новинок.

В интернет-магазине МТС iPhone 14 128 Гб подешевел почти на 13 процентов, до 78,5 тысячи рублей. В «М.Видео – Эльдорадо» iPhone 14 Pro 256 Гб стал дешевле на 10 процентов, его цена сейчас составляет 126 тысяч рублей.

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Эксперты объясняют снижение цен растущим объемом параллельного импорта, в результате чего рынок оказался затоварен iPhone. Продажи «яблочных» смартфонов упали из-за низкого спроса на дорогие гаджеты, в то время как складских запасов более чем достаточно, добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также многие пользователи переходят на аппараты с Android по причине удаления из App Store привычных им приложений, которые на iOS нельзя установить из альтернативных источников.

Ранее источники на рынке потребительской электроники прогнозировали в России дефицит некоторых моделей смартфонов среднего и премиального класса, в том числе iPhone. Причиной этому называли новые санкции США, запрещающие импорт гаджетов дороже 300 долларов. В результате многие посредники в вопросе параллельного импорта переоценили риски и отказались от сотрудничества с российскими компаниями.

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Вячеслав Агапов
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