Россияне резко сократили расходы на гаджеты

«Ъ»: продажи гаджетов в России с начала года упали в деньгах и единицах

В начале 2023 года рынок потребительского телекоммуникационного оборудования в России оказался значительно скромнее, чем год назад. Граждане выбирают более дешевые гаджеты, но даже в штуках покупают их меньше, чем ранее, пишет «Коммерсантъ».

По данным Holodilnik.ru, в первые семь недель года было куплено на 11,4 процента меньше таких устройств, как смартфоны, гарнитуры, наушники, а в деньгах сокращение составило 30 процентов. В свою очередь бизнес-аналитик ГК «F+ tech—Марвел» Артур Махлаюк рассказал, что за восемь недель падение составило 12 процентов и 32,5 процента соответственно.

Отдельно рынок смартфонов в январе, согласно подсчетам Holodilnik.ru, упал на 13 процентов в единицах товара (до 2,3 миллиона) и на 43 процента в деньгах (до 50 миллиардов рублей). Наиболее резкое падение зафиксировано у Samsung и Apple, а вот такие китайские бренды, как Xiaomi и Realme, сумели нарастить продажи.

Крупнейшие ретейлеры подтверждают снижение спроса в годовом выражении, однако уверяют, что постепенно наметился тренд на восстановление. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что в штуках в январе и феврале снижение составляло 10 процентов, хотя на минимуме в прошлом году показатель доходил до 30 процентов.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что до уровня 2021 года российский рынок смартфонов вернется не раньше чем через два года. Восстановление объемов продаж не поможет из-за снижения среднего чека, поскольку покупатели экономят.

Ранее источники на рынке потребительской электроники рассказали, что в России может возникнуть дефицит некоторых моделей смартфонов среднего и премиального класса, в том числе iPhone. Новые санкции США, запрещающие импорт гаджетов дороже 300 долларов, заставили многих посредников в вопросе параллельного импорта переоценить риски и отказаться от сотрудничества с российскими компаниями.