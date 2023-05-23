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13:32, 23 мая 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы быстрее закрыть ипотеку

NEWS.ru: гасить ипотеку выгоднее досрочно

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Многие заемщики стремятся погасить ипотеку досрочно, это помогает сильно сэкономить и быстрее отдать кредит, пишет NEWS.ru.

В первую очередь, при досрочном погашении важно прочитать условия договора: условия полного и частичного досрочного погашения ипотечного кредита в разных банках могут отличаться, но по закону банк не имеет права запретить это делать.

Кроме того, заемщики имеют право на налоговые вычеты. В частности, вычет за покупку жилья можно направить на досрочное погашение ипотеки. Он предоставляется в размере 13 процентов суммы покупки в два миллиона рублей и составляет 260 тысяч рублей. Однако претендовать на вычет могут только те россияне, кто имеет официальный доход, облагаемый по ставке 13 процентов. Иными словами индивидуальные предприниматели, самозанятые и те, кто не имеет официального места работы, в эту категорию не попадают.

Также существуют вычеты с выплаченных процентов по ипотечному кредиту. Максимальная сумма, с которой возможно вернуть НДФЛ, — три миллиона рублей. Соответственно, максимальная сумма к возврату по процентам — 390 тысяч рублей. Еще для досрочного погашения ипотеки можно воспользоваться материнским капиталом: в 2023 году его максимальный размер составляет 775 628,25 рубля. Его можно полностью направить на погашение ипотечного кредита, однако по закону при использовании средств господдержки родители обязаны выделить в этом жилье доли детям.

Платон Щукин
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