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01:00, 23 мая 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в полупрозрачном платье без нижнего белья

Российская модель Ирина Шейк снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Proenza Schouler

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде без нижнего белья и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в полупрозрачном платье серого цвета, украшенном множеством сияющих стразов. При этом манекенщица дополнила свой образ черными массивными сандалиями и маленькой сумкой в тон наряду. Также на размещенных кадрах видно, что на манекенщице отсутствует бюстгальтер.

Фото: Proenza Schouler

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 118 тысяч лайков. «С каждым днем ты становишься все красивее и красивее», «Красотка!», «Одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо видел», «Ирина как всегда огонь!», «Все на этих фото прекрасно — и Ирина и платье», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость выбрала для мероприятия оголяющий тело наряд. Изделие состояло из облегающей юбки длины макси с молнией на низкой посадке и топа, бретели которого оформлены крест-накрест

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Мария Винар
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