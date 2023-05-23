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14:00, 23 мая 2023Путешествия

Оскорбившая дагестанцев откровенными снимками москвичка приняла ислам

Оскорбившая дагестанцев откровенными снимками московская туристка приняла ислам

Кадр: Предоставлено героем материала

Блогерша Арина Вольфсон, оскорбившая откровенными снимками во время своей поездки в Дагестан жителей республики, приняла ислам. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Познакомившись с лицами мужского пола, было принято решение принять ислам. Отчасти сыграло роль то, что меня после этого возьмут в жены», — написала туристка. Она подчеркнула, что шла к этому решению больше года. По словам блогерши, она произнесла шахаду (свидетельство веры в исламе — прим. «Ленты.ру») в женском центре духовного развития в Дагестане.

Вольфсон сообщила, что уже переехала в Махачкалу и получила работу.

Она также поделилась видео, снятым дагестанским блогером и бизнесменом Мурадом Алискеровым, на котором приносит извинения за конфликт с жителями республики, завязавшийся из-за ее откровенных снимков на фоне туристических достопримечательностей. По его словам, девушка сама обратилась к нему, блогер призвал дагестанцев прекратить оставлять гневные комментарии Вольфсон.

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Варвара Кошечкина
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