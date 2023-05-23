Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:34, 23 мая 2023Силовые структуры

Попавшегося с наркотиками на 100 миллионов рублей обвинили в новых преступлениях

МВД обвинила наркоторговца с Камчатки в незаконном изготовлении оружия и отмывании денег

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителя Камчатки, занимавшегося наркоторговлей, обвинили в незаконном изготовлении оружия и легализации криминальных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У неоднократно судимого мужчины в мае 2022 года полицейские изъяли крупную партию запрещенных веществ, приготовленных к сбыту, — 18 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения на черном рынке может стоить более 100 миллионов рублей. Он торговал ими в интернет-магазине, оставляя в закладках.

Полиция нашла у него два охотничьих ружья и патроны различного калибра от гладкоствольного и нарезного оружия. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый легализовал более 8 миллионов рублей, которые он выручил от торговли наркотиками. Мужчине предъявлены новые обвинения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Поимка ФСБ украинского шпиона с документами на гранатомет попала на видео
В ЕС начали подготовку украинских пилотов для истребителей F-16
Огромный червь вырос под кожей у россиянки после укуса комара
Стали известны подробности об отчислении известной фигуристки из МГУ
В крови водителя разбившегося в Таиланде катера с россиянами нашли наркотики
Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими
Травников возглавил управление президента России по противодействию коррупции
Раскрыта средняя продолжительность работы россиян после выхода на пенсию
На территории брянского завода произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.