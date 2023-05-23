Попавшегося с наркотиками на 100 миллионов рублей обвинили в новых преступлениях

МВД обвинила наркоторговца с Камчатки в незаконном изготовлении оружия и отмывании денег

Жителя Камчатки, занимавшегося наркоторговлей, обвинили в незаконном изготовлении оружия и легализации криминальных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У неоднократно судимого мужчины в мае 2022 года полицейские изъяли крупную партию запрещенных веществ, приготовленных к сбыту, — 18 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения на черном рынке может стоить более 100 миллионов рублей. Он торговал ими в интернет-магазине, оставляя в закладках.

Полиция нашла у него два охотничьих ружья и патроны различного калибра от гладкоствольного и нарезного оружия. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый легализовал более 8 миллионов рублей, которые он выручил от торговли наркотиками. Мужчине предъявлены новые обвинения.