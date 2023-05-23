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18:37, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН рассказала о неловкой беседе с Масляковым

Юмористка Картункова рассказала о неловкой беседе с Масляковым о ее жизни до карьеры в КВН

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Известная российская юмористка, капитан команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала о неловкой беседе с руководителем телеигры Александром Масляковым о ее жизни до карьеры в программе. Историей она поделилась в проекте «Подкаст Абрамова» на YouTube.

По словам звезды КВН, ситуация произошла, когда однажды Масляков наблюдал за репетицией из-за кулис. Они перебросились несколькими фразами, после чего глава телеигры поинтересовался, чем Картункова занималась до КВН.

«Я думаю, сейчас скажу, что я из простого народа, нигде я ничего, институты не заканчивала... Я говорю: "Александр Васильевич, на рынке курями торговала". Мне хотелось, чтобы он сказал: "Ой, молодец, ну, тяжело, наверное, было". И он: "Не курями, а курами". Развернулся и пошел», — описала она разговор. Бывшая участница КВН добавила, что тогда не поняла, как расценивать реакцию Маслякова.

Ранее Картункова призналась, что избегает встречи с Масляковым после своего участия в проекте «Игра» на телеканале ТНТ. Она также заявила, что плакала из-за обиды на КВН.

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Олег Давыдов
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