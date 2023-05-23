Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки

«МК»: клиническая смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко наступила еще на борту самолета

Клиническая смерть замглавы Минобрнауки и мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко наступила еще на борту самолета, летевшего с Кубы. Об этом стало известно «МК».

Как рассказал источник издания в Минздраве Ставропольского края, аэропорт Волгограда не смог принять борт, на котором политику стало плохо, поэтому экипажу пришлось направиться в Минеральные Воды. В это время Кучеренко пыталась оказать первую помощь летевшая тем же рейсом врач. За 30 минут до посадки состояние замглавы Минобрнауки ухудшилось. После приземления кардиограмма показала, что сердце Кучеренко уже не бьется.

В аэропорту Минвод на борт сразу же поднялась бригада медиков, которая попыталась спасти Кучеренко жизнь. «Врачи проводили все реанимационные мероприятия, как положено и даже дольше — в течение 49 минут, — уточнил источник «МК». — В итоге в 23:49 была официально констатирована смерть».

Петр Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолете по пути с Кубы, где он находился с рабочей поездкой в составе российской делегации.