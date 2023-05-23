Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 23 мая 2023Россия

Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки

«МК»: клиническая смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко наступила еще на борту самолета

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Клиническая смерть замглавы Минобрнауки и мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко наступила еще на борту самолета, летевшего с Кубы. Об этом стало известно «МК».

Как рассказал источник издания в Минздраве Ставропольского края, аэропорт Волгограда не смог принять борт, на котором политику стало плохо, поэтому экипажу пришлось направиться в Минеральные Воды. В это время Кучеренко пыталась оказать первую помощь летевшая тем же рейсом врач. За 30 минут до посадки состояние замглавы Минобрнауки ухудшилось. После приземления кардиограмма показала, что сердце Кучеренко уже не бьется.

В аэропорту Минвод на борт сразу же поднялась бригада медиков, которая попыталась спасти Кучеренко жизнь. «Врачи проводили все реанимационные мероприятия, как положено и даже дольше — в течение 49 минут, — уточнил источник «МК». — В итоге в 23:49 была официально констатирована смерть».

Петр Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолете по пути с Кубы, где он находился с рабочей поездкой в составе российской делегации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Нападение диверсантов в Белгородской области квалифицировали по шести статьям УК
В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией
В России раскрыли срок запуска электронной туристической визы
Европейский производитель инсулина задумался об уходе из России
Пятая часть населения Земли подвергнется опасной жаре
Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ
Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках
Российский школьник на линейке ударил одноклассницу ножом
Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.