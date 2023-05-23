«Якутского Чикатило» осудили на 21 год за преступления 40-летней давности

«Якутского Чикатило» осудили на 21 год за преступления над детьми 40-летней давности

В Якутии суд приговорил 62-летнего местного жителя к 21 году колонии особого режима за изнасилования и убийства четырех детей. Об этом во вторник, 23 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным источника «Ленты.ру», речь идет о «якутском Чикатило» Андрее Бараусове, которого приговорили в 2018 году к длительному сроку за изнасилования и убийства малолетних детей в Новосибирской области.

Пенсионера признали виновным по пунктам «е», «з» статьи 102 («Умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с изнасилованием») УК РСФСР.

Следствие и суд установили, что с февраля 1983-го по декабрь 1994 года на территории Ленского и Мирнинского районов мужчина подбирал на автомобиле детей, вывозил в лес, где насиловал, убивал и закапывал их тела в землю. Установлено, что жертвами стали три девочки четырех, пяти и девяти лет. Также в декабре 1994 года он изнасиловал 15-летнюю школьницу, угрожая ей пистолетом.

На счету Бараусова девять жертв, дела по двум из которых прекращены за истечением срока давности.