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15:15, 23 мая 2023Путешествия

Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России

«АльфаСтрахование»: лидером по задержкам рейсов назван московский аэропорт Шереметьево

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В первой половине 2023 года среди российских аэропортов чаще всего задерживала рейсы московская авиагавань Шереметьево. Лидеров по задержкам вылетов более чем на час назвали в «АльфаСтраховании», сообщает «Aviaru».

На втором и третьем местах оказались петербургский аэропорт Пулково и авиагавань Сочи. Замкнули пятерку лидеров новосибирский аэропорт Толмачево и столичный Домодедово. При этом по задержкам более чем на 20 часов первое место занял Норильск Алыкель. За ним следуют Сочи и Домодедово.

Всего за первую половину 2023 года «АльфаСтрахованием» было зафиксировано свыше 4000 рейсов минимум с часовой задержкой.

Ранее стало известно, что в трех московских аэропортах 23 мая произошла отмена и задержка 30 рейсов. В Домодедово перенесены вылеты 17 воздушных судов, 4 авиарейса отменены. Во Внуково задержаны 2 рейса, 7 — отменены.

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Зарина Дзагоева
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